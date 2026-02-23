Netflix se queda con los derechos globales de ‘Soy Frankelda’

El stop-motion hecho en México está viviendo su mejor momento y la noticia que acaba de soltar Netflix es la prueba definitiva.

La plataforma anunció que se queda con los derechos globales de ‘Soy Frankelda’, el esperado largometraje de los hermanos Arturo y Roy Ambriz. Si ya amabas la serie, prepárate, porque esta película viene a reclamar su trono en el cine de animación.

Esta cinta no es “una película más”

Producida por el estudio mexicano Cinema Fantasma, esta cinta se convierte oficialmente en el primer largometraje mexicano de stop-motion.

El 23 de octubre del año pasado la película Soy Frankelda tuvo su estreno a nivel nacional. El proyecto dirigido por Arturo y Roy Ambriz llegó a las salas luego de un largo trabajo en stop-motion y no caminaron solos. Han sido protegidos de Guillermo del Toro, quien fungió como su guía creativo en este proceso.

El mismísimo ganador del Oscar no escatimó en elogios:

“Frankelda es un hito en la animación stop-motion mexicana y un verdadero triunfo de la visión, la tenacidad y el amor por el oficio”, aseguró Del Toro.

Para los hermanos el proyecto representa un largo camino en el mundo del cine, pues es el primer largometraje hecho con esta técnica en México.

“Ha sido una locura. Estamos muy felices, orgullosos y algo cansados porque ha requerido de mucho trabajo. Cuando empezamos a hacer la película teníamos sueños de que sucedieran cosas padres y están pasando cosas más allá de lo que habíamos soñado. La conexión ha sido muy bonita” , declaró Roy Ambriz