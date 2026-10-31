Neymar disfruta en familia el regreso de BTS a Brasil

La música del grupo surcoreano BTS reunió a miles de seguidores en São Paulo, Brasil, entre ellos el futbolista Neymar Jr., quien aprovechó la presentación del viernes 30 de octubre para disfrutar de una noche en familia junto a sus hijas Mavie y Helena, así como su esposa, la modelo e influencer Bruna Biancardi.

El jugador del Santos acudió al Estadio MorumBIS para presenciar el espectáculo de la agrupación, que regresó a Brasil después de siete años como parte de su gira mundial ARIRANG.

La presencia del deportista no pasó desapercibida y rápidamente llamó la atención de los seguidores del K-pop y de los usuarios de redes sociales.

Durante la velada, Neymar estuvo acompañado por Mavie, de tres años, y Helena, de dos, quienes disfrutaron de la presentación. También estuvo Bruna Biancardi, quien espera la tercera hija junto al futbolista, a quien llamarán Mariah.

La visita tuvo un significado especial para Helena, quien ya había asistido a la primera presentación de BTS en São Paulo, realizada el miércoles 28 de octubre, acompañada de su madre, la modelo Amanda Kimberlly.

Para esa ocasión, la pequeña lució un atuendo personalizado inspirado en la agrupación, lo que también generó comentarios entre los seguidores.

A través de sus redes sociales, Amanda compartió fotografías de su hija y acompañó la publicación con el mensaje “My baby ARMY”, expresión que hace referencia al nombre oficial del club de fans de BTS.

De esta manera, la niña volvió a disfrutar de la música del grupo, ahora junto a su padre y su hermana.

Por su parte, Bruna Biancardi también compartió algunos momentos del concierto en sus historias de Instagram.

Entre las imágenes destacó una en la que aparece con una ARMY Bomb, el bastón luminoso oficial que utilizan los seguidores durante las presentaciones de la banda surcoreana.

La visita de Neymar se sumó a los momentos que han marcado el regreso de BTS a Brasil, donde el grupo ofreció tres conciertos en el Estadio MorumBIS, los días 28, 30 y 31 de octubre.

La presencia del futbolista y su familia convirtió la noche en uno de los momentos comentados alrededor del espectáculo, especialmente por la participación de Helena, quien ha mostrado su entusiasmo por la agrupación y su gusto por el K-pop.