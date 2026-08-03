Ni la lluvia detuvo a Harry Style en el arranque de su gira ‘Together, Together’ en México

Harry Styles regresó a la Ciudad de México con el primero de seis conciertos de su gira Together, Together en el Estadio GNP Seguros, en una noche de lluvia que lo retrasó un poco, pero que no logró impedirlo.

En el inicio de una residencia que terminará el 10 de agosto, la lluvia retrasó el comienzo del espectáculo, mientras los asistentes permanecieron dentro del estadio con impermeables y prendas destinadas a cubrirse.

Jorja Smith abrió el concierto como invitada especial como un preámbulo de R&B y soul para una noche dominada posteriormente por el pop, el funk y los momentos de mayor ritmo del repertorio de Styles. La cantante está confirmada como acompañante de la etapa mexicana de la gira.

De acuerdo con publimetro.com.mx, el clima generó incomodidades y modificó el ritmo previo al espectáculo, pero no afectó de manera importante la respuesta del público, pues cuando Styles apareció en el escenario, el retraso pasó a segundo plano.

El cantante reconoció el esfuerzo de quienes esperaron bajo la lluvia y agradeció su permanencia: “Sobrevivieron a la lluvia. Gracias por estar aquí”, expresó durante uno de sus mensajes al público.

Durante el concierto, Styles sufrió una caída, pero se acomodó de inmediato y siguió el show como todo un profesional. El momento se volvió viral y sus fans aplaudieron la forma en que reaccionó.

A pesar del agua, el espectáculo se disfrutó sin que el clima rompiera la continuidad una vez que comenzó. La lluvia incluso reforzó la dinámica colectiva del concierto, aunque sin convertirse en el centro de la presentación.