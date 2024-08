Luego del primer bloque de canciones, las luces se apagaron y se escucharon los acordes de Dime cómo quieres , uno de los momentos más esperados de la noche, y a la expectativa de los asistentes de ver en el escenario a Ángela Aguilar, con quien recientemente contrajo nupcias, eso no sucedió y fue una de las coristas quien acompañó al artista con el tema.

Había transcurrido la mitad del concierto cuando el cantante sonorense presentó a sus invitados especiales, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, abriendo esta mancuerna con la canción 2 veces y porque el público lo pidió, Nodal interpretó temas que esta agrupación ha puesto en los primeros lugares de las listas de reproducción, iniciando con El toro encartado y siguiendo con Te metiste; Hablemos y El karma.

Nodal empezó a disfrutó la lluvia y la disposición del público y los deleitó con algunos de sus mejores temas como No te contaron mal; Ayayay!; Pa’ olvidarme de ella; La intención; Botella tras botella; La mitad; Por el resto de tu vida; Se me olvidó; Ya pedo quién sabe; La despedida; La sinvergüenza; Si te falta alguien; Amor tóxico; Quédate; y Me dejé llevar.

Además de interpretar sus éxitos, el artista incluyó en su show varios covers como Devuélveme a mi chica, de Hombres G; Así fue, de Juan Gabriel; Brillas, de León Larregui; Vete ya, de Valentín Elizalde; Eso y más, de Joan Sebastian; y Quién es usted, de Sergio Vega.

El sonorense ofreció un espectáculo en el que hubo efectos especiales, chisperos, confetis, luces y pantallas de alta definición; también aprovechó para poner a bailar al público como el tema que hizo famoso Selena Quintanilla, Como la flor; así como una de sus canciones parte de su último álbum Forajido Ep2, Un cumbión dolido.