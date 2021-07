Nico Parker, actriz de Dumbo, será Sarah en la adaptación de The Last of Us

HBO ya está preparando la serie de The Last of Us, adaptación del exitoso videojuego. Pedro Pascal dará vida al protagonista, Joel, cuya hija será encarnada por Nico Parker.

Sarah es el nombre del personaje de Parker, conocida por su aparición en la versión de acción real de Dumbo. La joven de 16 años se une así a los ya confirmados Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Merle Dandridge como Marlene.

The Last of Us tiene lugar 20 años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un superviviente, es contratado para sacar a Ellie, de 14 años, de una zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos dependiendo el uno del otro para sobrevivir.