Nicolás, hijo de Érika Buenfil, posa por primera vez con su papá, Ernesto Zedillo Jr.

El joven acompañó la publicación con una breve descripción en inglés: “Dad vs son” (Papá contra hijo), escribió, sin dar mayores detalles sobre el momento.

Nicolás Buenfil, hijo de la actriz Erika Buenfil sorprendió a sus seguidores en Instagram al compartir un momento especial de sus vacaciones junto a su papá Ernesto Zedillo Jr.

En la fotografía, ambos posan frente a una superficie de cristal, Nicolás con shorts verde olivo, mientras que Ernesto Zedillo Jr. sostiene el celular con el que se tomó la imagen, vestido con camiseta negra y shorts grises.

Aunque Nicolás Buenfil no especificó la ubicación exacta, diversos reportes indican que la imagen habría sido tomada en Ixtapa Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, de acuerdo con elimparcial.com.

Días antes, el influencer había compartido contenido relacionado con su descanso, entre ellos una fotografía en la playa al atardecer, lo que reforzó la idea de que se encontraba disfrutando de unas vacaciones en ese destino turístico.

Entre los comentarios, Erika Buenfil escribió “Mijo”, y posteriormente añadió un emoji de corazón en otra interacción.

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