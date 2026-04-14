Nicole Kidman busca acompañar a personas en proceso de muerte

La reconocida actriz Nicole Kidman sorprendió al revelar sus planes para iniciar una trayectoria fuera de los escenarios de Hollywood. Durante una reciente conferencia en la Universidad de San Francisco, compartió su intención de convertirse en acompañante de fin de vida, una decisión motivada por la profunda experiencia personal tras el fallecimiento de su madre, Janelle Ann Kidman, en septiembre de 2024.

De acuerdo con Fox News, la intérprete explicó que esta decisión responde a una necesidad humana que detectó durante los últimos días de su madre: la falta de acompañamiento imparcial, práctico y emocional para quienes están en proceso de morir.

Ahora, busca honrar su memoria ayudando a otras personas a vivir ese tránsito con mayor dignidad y compañía.

Aunque su idea “puede sonar un poco extraña”, dijo, nació de una observación muy concreta durante el fallecimiento de su madre.

A pesar del amor y el esfuerzo de su familia, Kidman sintió que no podían cubrir todas las necesidades de acompañamiento de Janelle, quien se sentía sola en ese proceso.

Esa soledad se hizo más evidente después de la muerte del padre de Nicole, Antony Kidman, ocurrida en 2014. La actriz notó que, incluso rodeada de seres queridos, su madre enfrentó momentos de aislamiento emocional que el cariño familiar no lograba aliviar por completo.

“Deseaba que existieran personas en el mundo que estuvieran allí de manera imparcial para brindar consuelo y cuidado”, expresó Kidman. Para ella, esta nueva etapa es parte de su propia “expansión” personal, alejada del cine y enfocada en un servicio directo a otras personas.