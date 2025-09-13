Nicole Kidman confirma el fin del rodaje de Practical Magic 2

Con estas palabras, expresó su gratitud al reparto y al equipo técnico que participaron en la producción.

La actriz Nicole Kidman confirmó el fin Kidman publicó un breve video acompañado de la frase: “That’s a wrap on #PracticalMagic2! Thank you to the cast & crew for all your magic” .

La secuela de la película de culto de 1998 tiene ya marcada su fecha de lanzamiento: 18 de septiembre de 2026. La historia retomará la vida de las hermanas Owens, personajes interpretados nuevamente por Sandra Bullock y Nicole Kidman.

Además, las actrices Stockard Channing y Dianne Wiest volverán en sus papeles de tías excéntricas, reforzando el vínculo con la primera entrega, detalla elimparcial.com.

La producción suma a un grupo de intérpretes que darán frescura a la saga: Joey King, Maisie Williams, Lee Pace, Xolo Maridueña y Solly McLeod forman parte del reparto confirmado. Sus personajes aún no han sido revelados, pero se espera que amplíen el universo mágico de la familia Owens.

Practical Magic de 1998 mezcló romance, comedia y fantasía. Aunque en su lanzamiento no fue un gran éxito de taquilla, con el paso de los años se convirtió en una película de culto entre los fanáticos del cine noventero. La secuela buscará recuperar esa esencia para una nueva generación de espectadores.

Con el rodaje ya terminado, Practical Magic 2 entra en su etapa de postproducción y se prepara para convertirse en uno de los estrenos más esperados de 2026.