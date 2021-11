El video lo hizo, dijo, para aclarar la situación.

“Hola a todos... Bueno, mi gente, quise hacer este ‘En vivo’ porque está sucediendo algo y quería aclarar las cosas porque muchos de mis fans están muy preocupados por todo lo que se ha hablado sobre mí, sobre mi carrera estos últimos días, del veto que según me está poniendo Universal, quería dejar tranquilos a todos y me ayuden a difundir este video, porque es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza”, inició.

“Yo no tengo ningún contrato vigente con Universal, realmente lo que están haciendo es a la fuerza porque no quise firmar ningún contrato, están metiendo todo este circo de los medios y las redes sociales contra mí y se me hace una injusticia porque mis cinco años de carrera los he hecho limpio, trabajando muy fuerte, entregándome cien por ciento para ustedes y universal no quería que me les fuera y sacaron todo esto a la fuerza”