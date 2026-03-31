Niega Cruz Martínez ser prófugo y aclara su ausencia en la audiencia en Nuevo León

El hecho ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde el ex integrante de Los Kumbia Kings se refirió a las denuncias por violencia familiar en su contra, a las medidas cautelares que enfrenta y a los próximos pasos de un caso que ha captado la atención de la opinión pública.

En un encuentro fortuito captado por las cámaras del programa Ventaneando, el productor musical Cruz Martínez ofreció sus primeras declaraciones públicas en medio del escándalo legal que lo enfrenta a su ex pareja, la cantante Alicia Villarreal.

Uno de los puntos clave en el proceso legal es que Cruz Martínez no ha acudido a firmar periódicamente el expediente, un requisito dentro de sus medidas cautelares. Esta situación ha llevado a que se reprograme una audiencia para el próximo 14 de abril, en la que se revisará si dichas medidas deben endurecerse, detalla elimparcial.com

Ante los cuestionamientos, el músico explicó que sus inasistencias se debieron a una “causa de fuerza mayor” relacionada con una urgencia de salud. Aunque no profundizó en los detalles médicos, enfatizó que su conducta, previa a la exposición mediática del caso, siempre fue presentarse de manera voluntaria ante las autoridades.

“Yo la verdad es que siempre estoy voluntariamente, siempre presentándome... por eso me ven tranquilo”, declaró frente a las cámaras, buscando transmitir que su postura ha sido cooperadora desde el inicio del proceso.

En las últimas semanas, el abogado de Alicia Villarreal, Gerardo Rincón, señaló que Cruz Martínez habría dado positivo a sustancias ilícitas en las pruebas realizadas como parte del proceso. Sobre este punto, el productor fue contundente al calificar al litigante como alguien “perdido”.

Martínez aseguró que esa información no es nueva, ya que forma parte del expediente desde el año pasado. Bajo su perspectiva, este dato no representa una prueba sólida en su contra ni cambia el rumbo de la acusación.

En cuanto a los señalamientos de violencia física, el ex integrante de Kumbia Kings optó por un mensaje de inocencia absoluta. “Yo estoy defendiendo mi inocencia... haz un señal y los cargos no pegan, ¿eso qué te dice?”, expresó, sugiriendo que las acusaciones iniciales no han tenido el respaldo esperado por la parte denunciante.

Mientras Cruz Martínez mantiene un discurso de calma y cooperación, su contraparte legal no ha cesado en su intención de ampliar y agravar el caso.

Aunque la Fiscalía de Nuevo León desestimó en un primer momento los delitos de robo y tentativa de feminicidio, la defensa de la cantante trabaja para que estos sean repuestos.

De acuerdo con el equipo legal de Villarreal, existen pruebas documentales, testimonios y fotografías que muestran agresiones físicas. Con estos elementos, buscan demostrar que el caso va más allá de la violencia familiar inicialmente denunciada.