Niega juez a Cher la tutela temporal de su hijo Elijah Blue Allman

La artista de 79 años buscaba obtener el control legal inmediato de su hijo, citando su incapacidad para mantener la estabilidad financiera debido a graves acusaciones de abuso de drogas. Sin embargo, la jueza determinó que, si bien existen motivos de preocupación, no se demostró una situación de urgencia extrema que justifique una tutela forzada.

Esta información, retomada del medio Fox News, ha generado gran interés por tratarse de una figura pública emblemática y un caso que involucra salud mental, finanzas personales y decisiones legales complejas.

En una reciente audiencia judicial en Los Ángeles, la jueza Jessica Uzcategui denegó la solicitud de la cantante Cher para establecer una tutela temporal sobre su hijo, Elijah Blue Allman, de 49 años.

Cher expresó formalmente su preocupación por el deterioro de la salud mental y la dependencia de sustancias de su hijo. Según los documentos judiciales, la cantante argumentó que estos factores le impiden a Elijah Blue Allman tomar decisiones razonables sobre su vida y su dinero, señala elimparcial.com

De acuerdo con la solicitud, Elijah solía utilizar los fondos de su fideicomiso para comprar drogas y hospedarse en hoteles hasta agotar su dinero o sufrir sobredosis. La madre consideraba que esta situación representaba un peligro inminente para la salud y la estabilidad económica de su hijo.

La petición de Cher no fue un acto improvisado. La cantante señaló que la situación había llegado a un punto extremo, respaldando su petición con ejemplos concretos de conductas problemáticas.

Para justificar su solicitud de tutela inmediata, Cher presentó ante la corte un historial de incidentes que, a su juicio, demostraban que Elijah no podía valerse por sí mismo, entre ellos, daños a propiedades, comportamiento errático en hoteles e inestabilidad habitacional.

Actualmente, el hijo de la cantante y del fallecido músico Gregg Allman se encuentra bajo custodia en un hospital psiquiátrico en New Hampshire.

Esta situación no es voluntaria, sino que deriva de múltiples arrestos ocurridos a principios de 2026, destacándose cargos por robo, asalto simple, allanamiento de morada y amenazas criminales.

Estos delitos, sumados a los antecedentes presentados por Cher, fueron parte del contexto que la cantante utilizó para argumentar que su hijo necesitaba un tutor legal que tomara decisiones por él.

Sin embargo, la jueza consideró que, aunque la situación es grave, no cumple con el estándar legal de urgencia inmediata para otorgar una tutela temporal.