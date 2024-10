Durante una conferencia de prensa en Turín, Italia, donde recibió un premio del Museo del Cine del país el 7 de octubre, Scorsese aclaró. “No me estoy despidiendo del cine en absoluto. Todavía tengo más películas por hacer”.

Según el informe, Scorsese inicialmente planeaba filmar ambas producciones de manera consecutiva en 2024. El film sobre Sinatra, que según los rumores iba a contar con Leonardo DiCaprio como Frank Sinatra y Jennifer Lawrence como su segunda esposa Ava Gardner, fue cancelado después de que Scorsese planeara inicialmente comenzar el rodaje en noviembre, señala infobae.com

Por otro lado, la película sobre Jesús, conocida como The Life of Jesus, sigue en desarrollo, según fuentes anónimas citadas por el medio.

A pesar de estos retrasos, el aclamado cineasta reveló que actualmente está trabajando en un documental sobre arqueología marina, una coproducción con la región siciliana que se está filmando en toda Italia. La producción se basa en la investigación de la arqueóloga submarina Lisa Briggs, conocida como “Shipwreck of Sicily”, que analiza el ADN encontrado en objetos recuperados de naufragios antiguos.

Martin Scorsese lanzó su película más reciente, Los asesinos de la luna, en octubre de 2023. El relato se basó en una novela titulada Los asesinos de la luna de las flores: Los crímenes en la nación Osage y el nacimiento del FBI, de David Grann; situándose en la década de 1920.

Este año también dirigió un cortometraje titulado Blue de Chanel, protagonizado por Timothée Chalamet, en colaboración con la marca de moda francesa.

Aunque el estado de sus proyectos sobre Sinatra y Jesús sigue siendo incierto, afirmó que la película de Sinatra “solo está pospuesta” y que continúa trabajando en la de Jesús.

“Espero que Dios me dé la fuerza y el dinero para terminarlas”, añadió. Cabe señalar que la hija de Sinatra, Tina, de 75 años, controla el patrimonio de Frank, y no está claro si el largometraje ha recibido la aprobación de sus herederos.

Asimismo, se ha informado acerca de una serie de televisión basada en Gangs of New York, una película sobre Theodore Roosevelt protagonizada por DiCaprio (anunciada en 2017), y un especial de reunión de Second City Television.

En 2021, Martin Scorsese dirigiría a Jonah Hill como el fallecido músico Jerry Garcia en una película biográfica sobre la banda Grateful Dead, aunque este proyecto aún no se ha materializado.