Niega Shakira romance con su instructor de surf

Fuentes cercanas a la cantante han dejado claro que Shakira únicamente tiene un vínculo profesional con el deportista, que además también dio clases anteriormente a sus dos hijos e incluso, en su momento, al ex futbolista Gerard Piqué.

La cantante colombiana Shakira desmintió los rumores acerca de una supuesta relación sentimental con su instructor de surf Gorka Ezkurdia, y pidió que se dejen de lado esas “especulaciones”, ya que en este momento no tiene “ninguna pareja” y está totalmente centrada en el bienestar de sus hijos.

La revista SEMANA publicó fotos de ellos en la playa. De acuerdo a las capturas, ambos se mostraron muy cerca e incluso se lo ve al surfista cerrándole el traje de neopreno. La artista y sus hijos ya tienen una estrecha relación con el profesor de surf. Incluso el mismo Piqué tomó clases con él.

“El jueves me llegó la información de que Shakira iba a hacer un viaje con sus hijos. A ella le gusta mucho practicar surf y me dijeron que era una escapada muy hermética. Cuando llegue a Cantabria, mi sorpresa fue que me encontré a este instructor de surf en la casa con Shakira”, comentó Martín.

“Es cierto que no he captado un beso, así que no podemos hablar de noviazgo, pero estuve dos días detrás de ellos y sí puedo decir que en todo momento él estuvo muy atento con ella, cariñoso, y ella dedicándole miradas (...) Yo creo que es una amistad muy bonita que se ha forjado entre ellos y que el tiempo dirá”.

La intérprete de Monotonía fue relacionada con este joven vasco, profesor de surf y también fotógrafo. De acuerdo a la prensa española, tiene 25 años, 20 menos que Shakira y nació en Oiartzun, localidad cercana a San Sebastián.