Niega Yolanda Andrade estar ‘secuestrada’ por su hermana y cuñado

En medio de la atención mediática por su estado de salud, Yolanda Andrade volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras la difusión de versiones que hablaban de un supuesto secuestro y control familiar.

Durante varias semanas, algunos espacios de espectáculos señalaron que su hermana, Marilé Andrade, y su pareja, Sergio Araiza Roldán, habrían asumido decisiones personales, médicas y financieras de la conductora.

Ante el crecimiento de estos rumores, Yolanda decidió responder de forma directa. En el video, aparece comiendo tacos junto a su cuñado, Sergio Araiza, y desmiente punto por punto las acusaciones más repetidas.

“Sergio no maneja mi dinero, no toma decisiones de mis medicamentos”, afirma la conductora, negando cualquier tipo de control sobre su vida personal.

El tono del video fue relajado y con humor, un estilo que ha caracterizado a Yolanda a lo largo de su carrera.

Durante la grabación, Sergio Araiza bromea al preguntar: “¿Te estoy controlando con la mente o no?”, a lo que Yolanda responde: “A ver, inténtalo”. Él remata con la frase: “Deja hago reprogramación del inconsciente”, mientras ella continúa comiendo y comenta, en tono de juego, que supuestamente ya le “reprogramó” el pensamiento para darle otra mordida al taco.

El intercambio fue interpretado por seguidores como una forma de restar seriedad a los rumores y mostrar un ambiente familiar cotidiano.

Yolanda por su parte deseó un feliz año, felices fiestas y de aquí para allá mucho amor y agregó con respecto a su hermana que ella estaba muy feliz viviendo en libertad.

“Con respecto a mi hermana, ella está muy contenta y yo la amo. A lo que se ama, déjalo libre, todos somos prestados y que Dios los bendiga, vivan su experiencia de vida, de amor y principalmente de respeto”.

De vuelta su cuñado tomó la palabra agregó un comentario:

“Por favor, ya estos medios chiquititos”que se enfocan en lo más gris, lo más denso, dejen de decir lo que están diciendo. Esta familia es increíble, desde que nos conocimos mi cuñada y yo, me abrió las puertas de su casa, jamás me hubiera imaginado tener una cuñada culichi”.

Para concluir el video, Yolanda agregó que el próximo año lo va a disfrutar como se pueda, y si no... “nos chin... un taco, apuesto mi lana”.