Sin embargo, pese a buscar ‘convertirse’ en mexicano no lo logró y los detalles de dicho tema los explicó durante la breve charla que tuvo a las afueras de las instalaciones de la televisora de San Ángel, indicó milenio.com

“Lo pedí, lo busqué, pero tengo dos nacionalidades, entonces ya estaba viendo el tema, me dicen que tres no puedo, yo quería nacionalizarme por todos los temas, ya me quedo a vivir acá. Estamos en eso porque tengo la peruana y la italiana, yo soy peruano de corazón, es el país que me dio las oportunidades entonces tendríamos que ver”.

Tal parece que sus nacionalidades previas resultaron un impedimento para que terminara de ser ‘adoptado’ por México, aunque agradeció el cariño recibido durante su participación y también al dejar la competencia con un segundo lugar.

“Amo a México y lo que hizo por mí nunca voy a tener palabras para explicarlo ni agradecerlo”.

El peruano e italiano aseveró en dicho encuentro que permanecerá en el país por temas de trabajo, aunado a que siente gran afecto por el territorio, así como el cariñoso apoyo por parte de todo el fandom que le sigue.