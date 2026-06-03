Niegan al ‘Coyote’ su visa de trabajo para Estados Unidos

“Qué tal mi gente bonita de todo Ontario, California, y gente de todos Los Ángeles. Este video es para informarles que desafortunadamente por cuestiones migratorias “El Coyote” no podrá estar en Ontario el 5 y 6 de junio”, informó el cantante.

El intérprete de temas como Suspiros, Para impresionarte y A todas horas , tenía previsto presentarse los días 5 y 6 de junio en el Ontario Center, sin embargo, informó que no podrá hacerlo.

A través de sus redes sociales, el cantante José Ángel Ledesma, mejor conocido como “El Coyote”, informó a que por cuestiones migratorias no podrá realizar dos presentaciones en Estados Unidos, exclusivamente en Ontario, California.

Como una manera de compensar su ausencia, El Coyote informó a sus fans que quien tomará su lugar será el cantante Julio Preciado, a quien agradeció mucho su apoyo para realizar esta presentación junto a Chuy Lizárraga.

También resaltó que, aunque no esté en esa presentación, él realizará su presentación vía remota, colocando para ello pantallas gigantes en el concierto.

“Esperemos que esto se solucione pronto, para estar con ustedes por allá con la gira de Los Capibaras, bendiciones a toda la gente que compró su boleto para vernos, a toda la gente de México, de Centroamérica, que Dios me los bendiga, nos vemos el 5 y 6 de junio vía remota”.

Cabe recordar que en 2017, el cantante ya presentaba problemas para sus presentaciones en Estados Unidos, en aquella ocasión mencionó: “Antes, Migración te daba un trato más tranquilo, hoy hasta la gente que te recibe en los aeropuertos se pasan de la raya cuando te preguntan, desde que entró este presidente (Donald Trump) yo he ido varias veces y, como nunca, me han pasado a segunda revisión, con interrogatorios que duran las cuatro, las cinco horas”, dijo.