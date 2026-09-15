$!Niegan permiso laboral a Camila Fernández en Estados Unidos, no podrá cantar en Las Vegas

Camila Fernández no podrá presentarse como acto de apertura del concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas este 15 de septiembre, debido a un retraso en la entrega de su permiso laboral. El anuncio se dio a través de redes sociales mediante un comunicado difundido por el equipo de la cantante. El mensaje se publicó un día antes de la fecha programada para el show. Fernández estaba contemplada para abrir la presentación de su padre en la ciudad de Nevada durante las celebraciones por las fiestas patrias. De acuerdo con el comunicado difundido en redes sociales, Camila Fernández no podrá presentarse en el concierto de su padre por un retraso en la entrega de su permiso laboral, documento necesario para trabajar en Estados Unidos, detalla infobae.com

“Lamentamos informar que Camila Fernández no podrá presentarse como acto de apertura en el show de Alejandro Fernández en Las Vegas el día de mañana, 15 de septiembre, debido a un retraso inesperado en la entrega de su permiso laboral”, indica el mensaje. La cantante estaba contemplada para abrir el espectáculo de Alejandro Fernández en Las Vegas. Su ausencia modificó el programa anunciado, aunque el comunicado no informó si hubo cambios en la participación del “Potrillo” ni si se incorporó otro acto de apertura.

El equipo de la intérprete agradeció el respaldo de sus seguidores y pidió comprensión ante la cancelación. El mensaje concluye indicando que las redes oficiales de Camila Fernández se mantendrán actualizadas para informar cualquier novedad sobre sus próximas presentaciones en México.