Niegan visa de trabajo a músicos de Christian Nodal en Estados Unidos

El anuncio fue hecho el 8 de noviembre de 2025, cuando el intérprete se dirigió al público con un mensaje cargado de emoción. Nodal mencionó que, aunque desde hace ocho años cuenta con su propia visa laboral para presentarse en territorio estadounidense, en esta ocasión, “a muchos de mis mariachis se la negaron”, hecho que lo afectó profundamente tanto en lo personal como en lo profesional.

El artista explicó que varios integrantes de su mariachi no pudieron acompañarlo debido a que les fue negada la visa de trabajo americana.

Durante el inicio de su gira por Estados Unidos, el cantante sonorense Christian Nodal, reconocido por temas como Adiós Amor y Botella tras botella , sorprendió a sus seguidores al revelar un contratiempo que afectó la producción de su espectáculo.

Debido a la ausencia de parte del grupo, el espectáculo tuvo que adaptarse para continuar con el tour. Nodal agradeció a los músicos que sí lograron presentarse, pertenecientes al conocido “Mariacheño”, y reconoció el esfuerzo del equipo que tuvo que preparar el show en un corto periodo, señala elimparcial.com

“Tuvimos muy poco tiempo para prepararnos, pero le estamos poniendo todo el corazón, toda la pasión para entregarles el mejor show posible”, expresó ante el público, que respondió con aplausos y muestras de apoyo.

El cantante destacó que, pese a las dificultades, su objetivo sigue siendo ofrecer una experiencia de calidad y mantener el espíritu de la música regional mexicana en cada presentación.

El momento más emotivo de la noche ocurrió cuando Christian Nodal aprovechó la situación para compartir una reflexión sobre la unidad y el valor del esfuerzo latino en Estados Unidos.

Ante miles de asistentes, el artista sonorense hizo un llamado a fortalecer los lazos entre comunidades hispanas, resaltando que la unión es fundamental para superar los desafíos que enfrentan quienes buscan mejores oportunidades en ese país.

“No solamente como mexicanos, sino como latinos, debemos estar bien, bien unidos y ayudar al prójimo”, expresó.

Nodal también habló sobre la importancia del llamado “sueño americano”, calificándolo como algo bello y digno, pero pidió a su audiencia mantener la empatía y la conciencia social. “No dejen que su privilegio los ciegue, porque eso nos va a afectar a todo el mundo, a todos”, advirtió.

El artista concluyó su mensaje recordando que la comunidad latina es una parte esencial del tejido social de los Estados Unidos, contribuyendo día a día con su trabajo, su cultura y su música.

Su discurso fue recibido con ovaciones, consolidando uno de los momentos más significativos de su presentación y dejando claro que, más allá de las adversidades, la unión y la pasión por la música son el motor que impulsa su carrera.