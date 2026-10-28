Niñas de Yucatán impulsan lengua maya con K-pop

Siete niñas y adolescentes de Chechmil, Chemax, fusionan K-pop y lengua maya en su grupo Kei-Wayak’ K’aay. Desde enero de 2026, adaptan canciones coreanas y crean coreografías, compartiendo su cultura en presentaciones en Yucatán y Mérida, buscando preservar el idioma originario.

La agrupación Kei-Wayak’ K’aay, cuyo nombre significa “el canto de los sueños” en maya según UnoTV, adapta letras de K-pop y prepara coreografías propias. Sus actuaciones incluyen eventos culturales, escuelas y festivales dentro y fuera de su comunidad, como el Gran Museo del Mundo Maya.

La iniciativa surge en un contexto donde la preservación de las lenguas originarias es un desafío constante. Proyectos como este buscan revitalizar el uso del maya entre las nuevas generaciones y promover su difusión más allá de las comunidades tradicionales. El K-pop, por su parte, representa un fenómeno musical global con gran popularidad entre los jóvenes.

La idea comenzó con Keisi Itzel, quien desde pequeña mostró interés por el canto y participaba en eventos escolares. Un momento clave ocurrió cuando interpretó “La llorona” en lengua maya, lo que la inspiró a continuar cantando en su idioma, informó Diario de Yucatán.

Keisi no se identificaba con las canciones disponibles en maya, más allá de temas tradicionales, rap o cumbia. El K-pop, en cambio, era de su agrado. Con apoyo de sus padres, comenzó a adaptar canciones de este género al maya, convirtiéndose en un proyecto colectivo.

La propuesta del grupo combina la música popular de Corea del Sur con una lengua originaria de la península de Yucatán. Las integrantes eligen sus canciones favoritas y trabajan en las adaptaciones. El proyecto busca acercar el maya a quienes no lo hablan, utilizando un estilo musical conocido por jóvenes, según UnoTV.