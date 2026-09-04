$!No hay que dejar de exigir un trato equitativo, llama Charlize Theron

Las mujeres no se deben sentir culpables por recibir los mismos estímulos financieros que reciben su contraparte, sugirió la actriz Charlize Theron durante una charla ante jóvenes becarios de la Fundación Telmex Telcel. Al participar en el encuentro México Siglo XXI, manifestó que las mujeres también pueden recibir los incentivos financieros sin tener que sentirse culpables, pues también aportan valor. “Ustedes pueden llegar a cualquier lugar y estar conscientes de su valor”, afirmó. En el caso de las mujeres, consideró que a ella le tocó enfrentar una época en la que la belleza no era bien vista por la industria cinematográfica, porque consideraban que no había talento.

Y en su experiencia, fue hasta después de haber protagonizado Monster, donde cambió su físico, que la empezaron a tomar en serio. La actriz sudafricana, ganadora de premios y además productora de otras cintas, habló de la necesidad de encontrar a las personas con quienes haya la química correcta y crear el entorno correcto para desarrollarse. “Encontrar algo que uno ama y nunca van a sentir que están trabajando”, expresó. Pero aclaró que en su caso, para llegar a esa situación, antes hubo muchas cosas que tuvo que hacer, que no le gustaban pero nunca dejó de buscar lo que amaba. Theron explicó que el curso que se elija debe permitir pagar las necesidades, pero debe existir esta parte de ti que no debe ser complaciente, de no dejar de buscar lo que se aspira. “Creo que soñar y querer más es algo que mantiene vivo el corazón, es bueno despertarte en la mañana y aprender algo y desafiarte todos los días”, explicó. “Cuando eres joven, el miedo nos hace sentir que uno tiene que controlar todo, pero no se cae ni fracasa si eliges a la gente correcta”. La actriz también habló del reto de la tecnología ante la industria cinematográfica, donde sugiere conocer lo que se está generando y tomar lo que pueda ser útil.