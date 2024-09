No me Llores ya está disponible en todas las plataformas digitales. El tema es un desgarrador himno del desamor, los intérpretes son capaces de traspasar culturas y géneros, fusionando los giros vocales flamencos de Carrasco con la sonoridad mexicana e intensa interpretación de León.

Carín León vuelve a traspasar continentes con No me Llores , una colaboración con uno de los artistas más queridos de España, Manuel Carrasco.

El tema llega con un videoclip ambientado en una cantina mexicana. Allí, Manuel y Carín, con un tequila de por medio, le cantan al recuerdo de un amor perdido. El video fue dirigido por Mario Ruiz y producido por Victor Paniagua.

Manuel Carrasco es uno de los artistas más reconocidos y queridos en España, además de ser el cantante más taquillero de su país. Con más de dos décadas de carrera musical, Carrasco ha conquistado a generaciones no solo en su país sino en Latinoamérica con una honestidad que traspasa las letras y la interpretación.

No Me Llores llega en medio de un septiembre fructífero para el cantante mexicano. A inicios de mes, Carín lanzó Man in Black, su tributo a uno de los cantantes más importantes de la historia musical estadounidense, Johnny Cash.

Recientemente Carín recibió cinco nominaciones en la 25 edición de los Latin Grammys, entre ellas Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Boca Chueca, Vol. 1.

La revista Billboard dio a conocer que León es uno de los finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina como Artista Regional Mexicano del Año.

El cantante, oriundo de Hermosillo, Sonora, se encuentra en medio de su gira mundial Boca Chueca Tour, que inició en Estados Unidos con 10 sold-outs consecutivos, incluyendo Los Ángeles y Las Vegas. En Estados Unidos, Carín llegará con su Boca Chueca a ciudades como Chicago, Nueva York y Nashville.

Además, el WiZink Center de Madrid presenciará el rugido de este león el próximo 31 de octubre.