$!‘No quiero hablar’, el nuevo tema que lanzan Ángela Aguilar y Marc Anthony

“Yo sé que así es la vida y que no siempre pasa lo que uno quería, y toca despedirse porque nuestra historia no pasó como en el cine. Mejor dejémoslo así, dejémoslo así, no quiero hablar, si ya todo lo dijimos, hagamos una tregua, si duele, pues que duela”, versa la canción.

Durante una entrevista concedida en junio, Ángela compartió cómo se originó esta colaboración. Según relató, todo surgió en el marco de una reunión privada en la que coincidió con Marc Anthony, su esposa Nadia Ferreira y Christian Nodal.

En ese ambiente íntimo, Aguilar interpretó algunas piezas de su próximo álbum, entre ellas No quiero hablar. Al día siguiente, recibió una llamada inesperada: Marc Anthony le avisó que ya había grabado su parte, a pesar de que nunca habían concretado oficialmente el dueto.

“Fue algo que no estuvo planeado pero me llenó el corazón, me hizo el disco”, expresó la cantante, quien reconoció que no suele mostrar sus canciones antes de su estreno, por lo que este gesto de confianza fue especialmente significativo.

Musicalmente, la pieza combina el mariachi tradicional con arreglos de cuerdas interpretados por la Orquesta de Ámsterdam, lo que otorga una riqueza sonora que acompaña las voces de ambos artistas.

Tanto la canción como el video oficial de No quiero hablar ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.