Nodal conquista a dominicanos y alista su paso por Chile en mayo

El cantante sonorense Christian Nodal reafirmó su proyección internacional tras presentarse con lleno total en el emblemático anfiteatro Altos de Chavón, en La Romana, República Dominicana.

Miles de fanáticos disfrutaron de una velada marcada por el romanticismo y los éxitos que han consolidado su carrera dentro del regional mexicano.

El artista fue recibido con una ovación por parte del público, que coreó varios de sus temas más populares durante el concierto. En el repertorio destacaron canciones como Botella tras botella, No te contaron mal y Probablemente, así como su más reciente lanzamiento titulado Incompatibles.

La presentación se caracterizó por una producción musical y visual de primer nivel, además de la respuesta del público, que acompañó al intérprete durante toda la velada.

Este concierto forma parte de su gira internacional Pa’l Cora, proyecto con el que el artista ha recorrido diversos países y que ha fortalecido su base de seguidores en el Caribe, Centro y Sudamérica, consolidando su posición como una de las principales figuras actuales del género.

Como parte de su agenda internacional, el cantante tiene confirmadas dos presentaciones en Chile durante el mes de mayo. El 1 de mayo se presentará en el Gran Arena Monticello y el 2 de mayo en el Movistar Arena, ambos en Santiago de Chile.

Con estas presentaciones, Christian Nodal continúa con su actividad artística en el extranjero como uno de los exponentes actuales del regional mexicano.