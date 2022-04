$!Noel Gallagher critica a Harry Styles por su música

Noel Gallagher es conocido por haber pertenecido a la separada banda Oasis y en una reciente entrevista señaló que no le gusta nada la música de Harry Styles.

El músico afirmó que no cree en absoluto que el ex miembro de One Direction sea alguien talentoso y piensa que su repertorio no tiene valor artístico.

Lo anterior se dio a raíz de que Harry Styles acaba de estrenar el tema As It Was, el primer sencillo de su esperado tercer disco.