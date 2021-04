Los mexicanos Michelle Couttolen, Carlos Cortés y Jaime Baksht ganaron el premio BAFTA a Mejor sonido por su trabajo en la película Sound of Metal, protagonizada por Riz Ahmed, así se anunció durante la gala de la prestigiosa premiación, cuya edición 2021 se dividió en dos días debido a la pandemia de Covid-19.

México tuvo un papel destacado al llevarse la estatuilla a Mejor sonido para Sound of Metal, diseñado por el trío de connacionales Michelle Couttolenc (foto), Jaime Baksht y Carlos Cortés, quienes recibieron con mucha alegría su nominación y ahora su triunfo. Ahora los mexicanos son serios candidatos para también ganar el premio Óscar tras conocerse su nominación.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

*GANADORA: Yuh-Jung Youn - Minari

MEJOR ACTOR DE REPARTO

*GANADOR: Daniel Kaluuya - Judas y el mesías negro

MEJOR ESTRELLA EMERGENTE

* GANADORA: Bukky Bakray

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

*GANADORA: Hermosa venganza

MEJOR DEBUT PARA UN ESCRITOR, DIRECTOR O PRODUCTOR BRITÁNICO

*GANADOR: Su casa - Remi Weekes (Escritor/Director)

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

*GANADORA: Another Round

MEJOR DOCUMENTAL

*GANADOR: Mi maestro el pulpo

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

*GANADORA: Soul

MEJOR GUION ORIGINAL

*GANADORA: Hermosa venganza - Emerald Fennell

MEJOR GUION ADAPTADO

*GANADOR: El padre - Christopher Hampton, Florian Zeller

MEJOR BANDA SONORA

*GANADORA: Soul - Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

MEJOR CASTING

*GANADOR: Rocks - Lucy Pardee

MEJOR FOTOGRAFÍA

*GANADOR: Nomadland - Joshua James Richards

MEJOR EDICIÓN

*GANADOR: Sound Of Metal - Mikkel E.G. Nielsen

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

*GANADOR: Mank - Donald Graham Burt, Jan Pascale

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

*GANADOR: La madre del blues - Ann Roth

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

*GANADOR: La madre del blues - Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal

MEJOR SONIDO

*GANADOR: Sound Of Metal - Jaime Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc.

MEJOR EFECTOS ESPECIALES

*GANADOR: Tenet - Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley

MEJOR CORTO ANIMADO BRITÁNICO

*GANADOR: The Owl And The Pussycat

MEJOR CORTO BRITÁNICO

*GANADOR: The Present