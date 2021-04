Nomadland triunfa en los Premios Óscar 2021

Como cada año, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood premia a los mejor del séptimo arte, y este año aunque con retraso no fue la excepción, este domingo Nomadland se coronó como la Mejor película.

Nomadland, que cuenta la historia de una mujer que emprende un viaje en una casa rodante luego de haberlo perdido todo, le dio el Óscar como Mejor directora a Chloé Zhao, quien agradeció en su mensaje a todos los involucrados y a la comunidad que vive en las carreteras,

“Por parte de mis compañeros productores, queremos agradecer a la Academia, a nuestros compañeros nominados y las manos que se unieron para hacer esta película (...), a toda la comunidad de la carretera. Gracias por enseñarnos el valor de la resiliencia y la esperanza”, mencionó Chloé Zhao, directora de Nomaland.

Chloé se convirtió en la segunda mujer en la historia en ganar esta estatuilla como Mejor Directora; la primera fue Kathryn Bigelow en 2009 por su trabajo en The Hurt Locker. Nomaland además se llevó el premio a Mejor actriz para Frances McDormand.

“He estado pensando mucho últimamente cómo sigo adelante cuando las cosas son difíciles y todo se regresa a cuando era niña, crecí en China y con mi papá nos aprendíamos poemas chinos juntos (...), hay uno que recuerdo que se llama Los tres personajes mágicos y la primera frase dice: La gente es buena en el nacimiento. Esas palabras tuvieron mucho impacto en mí y todavía las creo. Siempre he encontrado bondad en la gente que conozco y esto es para todos, para la gente que tiene valor, que tienen fe de seguir siendo bueno, de seguir aferrándose a la bondad de los otros, me inspiran para seguir adelante", dijo Chloé Zhao al recibir el Óscar a Mejor Directora.

Esta edición fue la número 93 de los Premios Óscar, y aunque estaba prevista para febrero de este año, se vio retrasada por la pandemia por coronavirus. Ahí, Anthony Hopkins se coronó como Mejor actor por su trabajo en El padre.

El actor Daniel Kaluuya fue elegido como el Mejor actor de reparto por su participación en la película Judas and the Black Messiah. Y en su discurso, el histrión le dio las gracias a su familia y a las personas que trabajaron con él en la realización del filme. En esta misma categoría, pero en versión femenina, Yuh-Jung Youn se convirtió en la primera actriz de Corea del Sur en obtener el Oscar a Mejor actriz de reparto, todo por su papel en Minari.

La película danesa Another Round se llevó la estatuilla por Mejor Película Internacional. Su director, Thomas Vinterberg agradeció a Mads Mikkelsen por su trabajo en la cinta y a su hija con un emotivo mensaje.

"Un accidente tomó a mi hija, la extrañamos y la amo. Antes de esta película y de que ella muriera, estaba en África, leyó el guión y estaba muy feliz, se suponía que iba a participar y si alguien cree que puede estar aquí la veríamos aplaudiendo y celebrando. Hicimos esta película para ella, es un milagro que acaba de suceder y eres parte de él, esto es para ti", dijo Thomas Vinterberg, quien se mostró conmovido.

México se hizo presente en la gala número 93 de los Premios Óscar; Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc ganan por Mejor Sonido con su trabajo en Sound of Metal, (el sonido del metal).

No todos fueron ganadores, pues Laura Pausini buscó el Óscar a Mejor Canción Original pero no lo consiguió , el tema “Io sí”, interpretada por la italiana perdió la estatuilla frente “Fight For You” de H.E.R, Dernsrt Emile II y Tiara Thomas. El tema forma parte de la película Judas and the Black Messiah.