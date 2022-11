Nombra Apple Music a Bad Bunny como ‘Artista del Año 2022’

“Ver a Bad Bunny ascender de un artista de Apple Music Up Next en 2018 a nuestro Artista del Año este año ha sido nada menos que extraordinario. Lo felicitamos por su año sin precedentes y por continuar llevando la música latina a una audiencia global masiva”, dijo.

Además de convertirse en el mayor artista latino de todos los tiempos de Apple Music por sus streams en todo el mundo, su Moscow Mule ostenta el récord de la canción latina más grande de todos los tiempos por sus streams de primer día a nivel global.

Bad Bunny rompió, además, el récord de más entradas simultáneas de un solo artista latino en la lista Daily Top 100 con 22 canciones; alcanzó el No. 1 en la Daily Top 100 en 34 países, más que cualquier otro artista latino; y tiene los álbumes latinos número 1, 2 y 3 por streams de primer día, por solo nombrar algunos hitos.

“Cuando comencé, no tenía una base de fans global”, dijo Bad Bunny a Apple Music en una película exclusiva. “Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he experimentado. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca me atribuiría todo el crédito ni diría ‘es por mí’. No, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se sienten”.