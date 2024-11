Nombra Apple Music a Billie Eilish como la Artista del Año

Según Apple Music, además de su éxito musical, Eilish ha dejado una huella imborrable en la cultura popular; con su participación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París y sus victorias en los premios Grammy y Oscar en múltiples ocasiones.

Este reconocimiento de Apple Music subraya la conexión especial que la plataforma tiene con la música de Eilish desde sus inicios, señala el imparcial.com

“Desde el momento en que escuchamos Ocean Eyes, supimos que teníamos algo especial en nuestras manos”, afirmó Rachel Newman, directora sénior de Contenido y Editorial de Apple Music.

Por su parte, Eilish expresó su gratitud por el apoyo continuo de Apple Music y afirmó sentirse honrada de recibir este reconocimiento por segundo vez en su carrera: “Desde el primer día, Apple Music ha creído en mí y en mi música”.

Billie Eilish es una cantante y compositora estadounidense nacida el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California. Saltó a la fama en 2015 con su sencillo Ocean Eyes, que se volvió viral en plataformas de streaming.

Conocida por su estilo musical único que combina pop, electropop y elementos de música alternativa, Eilish ha sido aclamada por su voz distintiva y letras introspectivas.

Su álbum debut, When we all fall asleep, Where do we go?, lanzado en 2019, recibió múltiples premios Grammy, consolidando su lugar en la industria musical.

Además de su música, Eilish es reconocida por su estilo visual y su compromiso con temas como la salud mental y la sostenibilidad. Su autenticidad y originalidad la han convertido en una de las artistas más influyentes de su generación.