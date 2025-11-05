Nombra Billboard a Shakira como la artista latina más taquillera

Hasta la fecha, los 64 de los 82 conciertos previstos en Las mujeres ya no lloran recaudaron más de 327.4 millones de dólares y vendieron más de 2.5 millones de boletos, lo que establece un nuevo récord como la gira latina más taquillera de la historia realizada por una mujer.

La revista musical estadunidense Billboard dio a conocer esto, a la par de reconocerla con el premio Global Touring Icon, según informó este martes en un comunicado el equipo de la cantante barranquillera.

El 2025 es el año de Shakira, esto porque en la cantante colombiana no deja de acumular logros, la cantante se convirtió en la artista latina más taquillera de la historia gracias a su gira de estadios Las mujeres ya no lloran.

“Actualmente, es también la segunda gira latina más taquillera en general, con proyecciones que indican que podría alcanzar el primer puesto al cierre de las fechas de diciembre”, añade la nota.

Las cifras incluyen la serie de 12 presentaciones que hizo Shakira en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, el mayor número de shows consecutivos que cualquier gira ha ofrecido en este recinto, vendiendo 65 nil boletos por noche para un total de 780 mil asistentes, detalla milenio.com

La gira Las mujeres ya no lloran se lanzó originalmente en abril de 2024, en apoyo a su álbum del mismo nombre que alcanzó el puesto número 1 en las listas Billboard Top Latin Albums y Latin Pop Albums, y concluirá en diciembre en Florida, Estados Unidos.

En agosto, la cantante colombiana logró la gira latina más grande de 2025 con Las mujeres ya no lloran”, tras encadenar 22 conciertos con todas las entradas vendidas en Norteamérica, divulgó en su momento Sony Music Latin.

La gira mundial inició en febrero en Latinoamérica y siguió en mayo por Norteamérica, regiones en las que, hasta ese entonces, había vendido 2,5 millones de entradas y recaudado 215 millones de dólares, indicó un comunicado.

El sello discográfico agregó que Shakira ocupó el segundo puesto en el informe de mitad de año de Billboard Boxscore, en el que figura solo por detrás de la banda británica Coldplay.

En la primera mitad del año, la autora de Hips don’t lie colgó el cartel de sold out en los 22 conciertos de Estados Unidos y Canadá, que incluían noches consecutivas en grandes ciudades como Los Ángeles o Miami.