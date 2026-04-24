Nombra la revista People a Anne Hathaway como la mujer más bella de 2026

La revista People nombró a la actriz Anne Hathaway como la mujer más bella del mundo en 2026 , distinción que se otorga cada año a figuras del entretenimiento con impacto relevante en la industria.

Más allá de la apariencia física, la revista considera factores como la trayectoria profesional, la resiliencia, la influencia cultural y la capacidad de inspirar a otras personas.

Uno de los elementos que refuerzan este momento es su participación en la secuela de El diablo viste a la moda, donde retomará el personaje de Andy Sachs y se unirá al elenco principal con Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Este encuentro, ha declarado Hathaway, representa una experiencia significativa en su trayectoria. También se confirmó que la actriz Sydney Sweeney no formará parte del proyecto, luego de que se descartara su posible participación.