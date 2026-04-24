Nombra la revista People a Anne Hathaway como la mujer más bella de 2026

La revista People nombró a la actriz Anne Hathaway como la mujer más bella del mundo en 2026 , distinción que se otorga cada año a figuras del entretenimiento con impacto relevante en la industria.
Más allá de la apariencia física, la revista considera factores como la trayectoria profesional, la resiliencia, la influencia cultural y la capacidad de inspirar a otras personas.
Uno de los elementos que refuerzan este momento es su participación en la secuela de El diablo viste a la moda, donde retomará el personaje de Andy Sachs y se unirá al elenco principal con Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci.
Este encuentro, ha declarado Hathaway, representa una experiencia significativa en su trayectoria. También se confirmó que la actriz Sydney Sweeney no formará parte del proyecto, luego de que se descartara su posible participación.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por People Magazine (@people)
Una publicación compartida por People Magazine (@people)
La editora en jefe de People, Charlotte Triggs, explicó que la elección de Hathaway tiene un componente personal y profesional. Ambas comparten origen en Nueva Jersey, además de experiencias relacionadas con la maternidad, lo que fortaleció la conexión durante la entrevista, señala elimparcial.com.
El impacto del personaje de Andy Sachs en la cultura laboral y mediática influyó en la decisión editorial, especialmente ante el anuncio de la secuela.
Durante la conversación con la revista, Hathaway compartió detalles sobre su visión actual de vida y trabajo, como elegir proyectos que le permitan mayor estabilidad y al mismo tiempo asumir riesgos profesionales, a fin de construir una carrera que le genere satisfacción a largo plazo.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Anne Hathaway (@annehathaway)
Una publicación compartida por Anne Hathaway (@annehathaway)
Otras figuras destacadas en la lista 2026
La edición anual de People también incluyó a otras personalidades del entretenimiento que han tenido presencia en la industria durante el último año. Entre ellas se encuentran Margot Robbie, Zendaya, Teyana Taylor y EJAE, cada una fue considerada por su influencia, presencia pública y aportaciones dentro de sus respectivos campos.