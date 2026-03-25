Nombra la UNESCO a Gael García Bernal como Embajador de Buena Voluntad

Durante la velada también se entregó una distinción internacional de protección al recinto sede, se firmó un convenio para resguardar zonas arqueológicas y se abordaron temas de inclusión educativa, consolidando un evento que mezcla el reconocimiento artístico con acuerdos estratégicos de alto nivel, señala elimparcial.com

El anuncio se enmarca en las conmemoraciones por el 80 Aniversario de la UNESCO en México y no solo eleva el perfil del actor a nivel diplomático, sino que sirvió como plataforma para la firma de un plan de cooperación bilateral que definirá la relación entre el organismo y el país durante los próximos cinco años.

En una ceremonia celebrada en el Museo Nacional de Antropología (MNA) la noche del 24 de marzo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) oficializó el nombramiento del cineasta mexicano Gael García Bernal como su nuevo Embajador de Buena Voluntad.

La UNESCO designa a sus Embajadores de Buena Voluntad entre figuras públicas con una trayectoria probada en la defensa de los derechos humanos y el acceso a la cultura.

En el caso de García Bernal, el organismo destacó su carrera artística internacional, pero también su activismo constante en temas sociales. Aunque el actor no pudo asistir de manera presencial al Museo Nacional de Antropología por causas de fuerza mayor, envió un mensaje en video para aceptar el cargo.

Durante su intervención, describió la responsabilidad como “muy, muy bonita” y subrayó que su trabajo se enfocará en fortalecer la cooperación global y el trabajo comunitario como herramientas esenciales para resolver los problemas actuales.

El nombramiento del actor coincidió con un momento diplomático relevante: la firma de la “Estrategia País 2026-2031”. Se trata de un plan de cooperación que define los ejes de trabajo entre el gobierno de México y la UNESCO por los próximos cinco años.

Este acuerdo está dividido en cuatro áreas específicas, Transformación a través de la educación, Reconciliación entre la humanidad y la naturaleza, Construcción de sociedades justas y pacíficas e Innovación tecnológica para el beneficio social.

Además, dentro de esta misma alianza, se formalizó un convenio entre la UNESCO y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Este acuerdo tiene como objetivo implementar protocolos de conservación más robustos para proteger el patrimonio histórico y arqueológico del país, lo que refuerza los mecanismos de preservación en zonas arqueológicas y museos nacionales.

La velada contó con la presencia de diversas personalidades del ámbito cultural y político, entre ellas la secretaría de Cultura, Claudia Curiel, y la actriz Yalitza Aparicio.

Aparicio, quien también ha mantenido una trayectoria vinculada a la representación de comunidades originarias, utilizó su participación para hablar sobre las desigualdades en el acceso a la educación.