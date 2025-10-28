Nombra la UNESCO a Gael García Bernal, Embajador de Buena Voluntad

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) anunció el nombramiento del actor, productor y director Gael García Bernal como Embajador de Buena Voluntad para la Cultura y la Educación Artística.
Esto como en reconocimiento a su destacada trayectoria y su compromiso con el impulso del arte como motor de transformación social.
La Unesco, con sede en París, destacó que García Bernal no solo es una figura relevante del cine internacional, sino también un promotor del cine documental a través de Ambulante, organización que cofundó en 2005 junto a Diego Luna, y que se ha consolidado como una plataforma para acercar contenidos audiovisuales a comunidades con poco acceso a la cultura.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por UNESCO en español (@unesco_es)
Una publicación compartida por UNESCO en español (@unesco_es)
En un comunicado oficial, la Unesco explicó que el actor, nacido en Guadalajara en 1978, pondrá “su influencia y conocimiento al servicio de las acciones” del organismo para promover “la educación cultural y artística”.
El organismo subrayó que el intérprete de películas como Amores perros (2000) y Y tu mamá también (2001) ha demostrado un profundo convencimiento de que la cultura tiene un papel central en el desarrollo de nuestras sociedades”.
A través de su labor en Ambulante, García Bernal ha trabajado en la difusión del cine documental como una herramienta de diálogo y transformación social, señala elimparcial.com
El proyecto ha permitido llevar este tipo de contenidos a públicos que normalmente están fuera de los grandes circuitos culturales, especialmente en comunidades rurales y zonas marginadas de México y América Latina.
“Ambulante apuesta por promover el cine documental como instrumento para la transformación social y cultural y hacerlo accesible a públicos que suelen estar lejos de este tipo de contenidos”.
“Estoy profundamente honrado”: el mensaje de Gael García Bernal en el mismo comunicado, Gael García Bernal expresó su gratitud por el nombramiento y reafirmó su compromiso con la promoción de la cultura como herramienta de cohesión social.
“Estoy muy orgulloso y profundamente honrado de haber sido convocado como embajador de Buena Voluntad de la Unesco. Hoy en día, más que nunca, necesitamos hacer equipo. El mundo entero necesita plantear y conversar temas hacia el bien común”, dijo el actor.
García Bernal también destacó la importancia de “construir comunidad a través de todas las expresiones culturales” y aseguró que espera contribuir con “un trabajo significativo” en esta nueva etapa junto a la Unesco.
Los Embajadores de Buena Voluntad de la Unesco son personalidades reconocidas del ámbito cultural, científico o social que utilizan su influencia y prestigio para apoyar las iniciativas de la organización. Su función principal es promover los valores de la Unesco: como la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación y ayudar a sensibilizar al público sobre los desafíos globales relacionados con estos temas.
Estos representantes actúan como voceros internacionales, impulsando proyectos educativos y culturales, participando en campañas de concienciación y colaborando con programas específicos en distintas regiones del mundo.
Su nombramiento no implica un cargo político, sino un reconocimiento a su compromiso social y a su capacidad para inspirar a otros a través de su trabajo.
En el caso de Gael García Bernal, su rol como Embajador estará enfocado en la promoción de la educación artística y el acceso cultural, reforzando la idea de que el arte puede servir como un lenguaje universal para fortalecer las comunidades.