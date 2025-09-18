Nombran a Ariana Grande Compositora del Año en los SESAC LA Music Awards 2025

La canción no solo fue reconocida como parte del premio, sino que también le dio a la cantante un récord histórico: se convirtió en la mujer con más debuts en el número uno del Billboard Hot 100, acumulando ya siete estrenos en la cima de la lista, señala elimparcial.com

Uno de los logros más destacados de Grande en este periodo es We Can’t Be Friends (Wait For Your Love , tema incluido en su más reciente disco.

El reconocimiento llega en un momento clave para la artista, quien recientemente anunció su primera gira mundial en siete años como parte de la promoción de su álbum Eternal Sunshine.

La música pop celebró a una de sus figuras más influyentes: Ariana Grande fue nombrada Compositora del Año durante la gala de los SESAC LA Music Awards 2025, realizada en el W Hotel de Hollywood.

♡ Ariana Grande fue nombrada "compositora del año" en los premios musicales SESAC LA 2025 ♡ pic.twitter.com/l5ezb3FD6M

El evento reunió a los compositores y productores detrás de los temas más sonados de 2024. Universal Music Group Publishing, casa editorial de We Can’t Be Friends, fue reconocida como Editora del Año tras respaldar múltiples éxitos, entre ellos The Emptiness Machine de Linkin Park y We Pray, colaboración de Coldplay con Little Simz, Burna Boy, Elyanna y Tini.

En la categoría de productores, Dez Wright y The Legendary Traxster se llevaron los galardones por su labor con artistas de talla internacional como Travis Scott, Beyoncé, Megan Thee Stallion y Future.

Además, nombres como Jack Harlow, Emily Armstrong, Dahi, Japanese Breakfast, Green Day, Fede Vindver y Sam Tinnesz también fueron premiados por su contribución a algunos de los temas más escuchados del último año.

El ambiente de la gala, en su cuarta edición en Los Ángeles, estuvo cargado de emoción y homenajes. Sam Kling, director creativo de SESAC Performing Rights, destacó.

“Estamos orgullosos de honrar a los compositores y editores que hacen que nuestra música cobre vida. Estas canciones son el resultado de inmenso talento y dedicación”.

El reconocimiento a Ariana Grande llega en plena preparación de su tour mundial, un regreso que sus fans esperaban con ansias tras una pausa de siete años en los escenarios. Con Eternal Sunshine, la artista no solo reafirma su lugar en la industria como intérprete, sino también como una de las compositoras más exitosas de su generación.

El aplauso de la comunidad musical en los SESAC LA Music Awards 2025 refuerza su papel como creadora capaz de combinar popularidad con calidad artística, dejando claro que su carrera atraviesa una etapa de consolidación y madurez.