Nombran a Carín León como uno de los 300 Líderes de México 2025

Carín León se consolidó como uno de los máximos exponentes del regional mexicano y, en 2025, sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria, fue incluido en la lista de los 300 líderes de México, un grupo que celebra a quienes destacan por su talento, innovación e influencia en distintos ámbitos del país.

Este año, lanzó la edición extendida de su álbum Palabra de To’s Seca, que incluye colaboraciones con artistas como Maluma y Alejandro Fernández.

Su sencillo El amor de mis heridas ha dominado las listas de éxitos, consolidando su presencia en la música latina tanto a nivel nacional como internacional, señala elimparcial.com