Nombran a Christian Chávez la personalidad LGBT del año

Tras un caótico pasado en el que fue obligado a ‘salir del clóset’, Christian Chávez deslumbra ahora con sus impactantes looks y discursos a favor de la comunidad LGBT+ dentro y fuera de los proyectos que tuvo en la gira de reencuentro con RBD.

A casi un año de que terminara el Soy El Rebelde Tour, el famoso cantante ahora ha sido reconocido con el distinguido titulo de la personalidad LGBT del año en los Impulse Awards 2024, motivo por el cual compartió sobre sobre el impacto que ha tenido su representación en la industria de la música y la televisión, cómo afronta las criticas e incluso el impacto que su canción Libertad, en colaboración con Anahí, la cual ha tenido a través de los años para la comunidad en el país y el resto de los países hispanohablantes.

“Soy yo, me siento cómodo en la piel que habito. Ya no le quiero dar el gusto a nadie más que a mí. Sé lo que soy, sé lo que quiero, hay días en los que no estoy súper wow, pero creo que el conocerse, quererse, aceptarse y amarse, eso hace la diferencia”, expresó Christian Chávez.

Libertad es una canción que marca un hito en la música pop latinoamericana por su mensaje de empoderamiento y aceptación hacia la comunidad LGBT+, detalla infobae.com