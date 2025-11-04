Nombran a Danna ‘Mujer del Año 2025’

Con más de veinte años de trayectoria en teatro, televisión, cine y música, la intérprete originaria de Ciudad de México continúa ampliando su alcance artístico a nivel internacional. Este galardón se suma a otros reconocimientos obtenidos en su carrera, entre ellos el Latin Pop Artist Award, que destacan su impacto en la escena musical contemporánea.

La cantante y actriz mexicana Danna fue designada como la ‘Mujer del Año’ por la revista Glamour en su edición 2025, un reconocimiento que reafirma su influencia en la música latina y su consolidación como una de las principales exponentes del pop en español, señala Infobae.

La revista Glamour subrayó que Danna Paola “ha evolucionado y se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del pop latino actual”. En su publicación, la editorial destacó que el arte de la cantante trasciende los escenarios y se ha convertido en una “herramienta de poder, expresión y cambio”.

Asimismo, el medio enfatizó la capacidad de la artista para sobreponerse a los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado en su carrera. Según Glamour México, “cada reto superado la ha convertido en un símbolo de resiliencia y perseverancia”, detalla elimparcial.com

Este reconocimiento llega en un momento clave para Danna Paola, quien ha experimentado una evolución significativa en su estilo musical, pasando de producciones juveniles a una propuesta más madura y global, fortaleciendo su identidad como compositora y referente del pop latino.

La elección de Danna Paola como Mujer del Año 2025 marca un cambio notable respecto a la edición 2024, cuando la revista distinguió a Ángela Aguilar, decisión que generó un intenso debate en redes sociales.

En aquella ocasión, el nombramiento de Aguilar de 20 años y perteneciente a una de las dinastías musicales más reconocidas de México— dividió opiniones entre los internautas. Mientras algunos celebraron su contribución al regional mexicano, otros consideraron que su trayectoria era “demasiado breve” para recibir un premio de tal magnitud.

Durante su entrevista con Glamour en 2024, Ángela Aguilar expresó su sorpresa ante la distinción y reflexionó sobre el proceso de descubrimiento personal que conlleva ser mujer, afirmando.

“Siento que apenas estoy entendiendo lo que significa ser mujer”. La joven artista abordó temas como el feminismo y la violencia de género, destacando la importancia del autoconocimiento y del empoderamiento femenino.

Desde hace más de tres décadas, Glamour entrega el reconocimiento ‘Women of the Year’ con el propósito de visibilizar a mujeres que impulsan cambios positivos en distintas áreas.

Farah Slim, directora de contenido editorial de Glamour México y Latinoamérica, explicó que el objetivo de la premiación es reconocer y celebrar el trabajo de mujeres que destacan en diversas industrias”, calificando el evento como una gran responsabilidad y un honor.

En la edición 2024, la publicación también reconoció a otras figuras influyentes como Dulce María, Mabel Cadena y Galilea Montijo, en categorías relacionadas con el activismo, la transformación social y el empoderamiento femenino.

De acuerdo con Infobae, esta premiación se ha consolidado como una plataforma de reconocimiento mundial para mujeres cuyas contribuciones son inspiradoras.

Con este nuevo reconocimiento, Danna Paola reafirma su posición como una de las artistas mexicanas más influyentes de su generación.