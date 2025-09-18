Nombran a Jaden Smith director creativo de moda en Christian Louboutin

La casa francesa Christian Louboutin dio un paso histórico al anunciar que Jaden Smith, rapero, actor y figura de estilo, será su primer director creativo de moda masculina.

Con apenas 27 años, Smith se convierte en el encargado de definir la visión de la marca en este segmento, supervisando cuatro colecciones anuales de zapatos, accesorios y artículos de piel.

Según el comunicado de la firma, Smith también se encargará de idear un universo creativo integral que abarque campañas, experiencias inmersivas y eventos, llevando la identidad de Louboutin hacia un terreno más cercano a las nuevas generaciones.