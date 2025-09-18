Nombran a Jaden Smith director creativo de moda en Christian Louboutin

La casa francesa Christian Louboutin dio un paso histórico al anunciar que Jaden Smith, rapero, actor y figura de estilo, será su primer director creativo de moda masculina.
Con apenas 27 años, Smith se convierte en el encargado de definir la visión de la marca en este segmento, supervisando cuatro colecciones anuales de zapatos, accesorios y artículos de piel.
Según el comunicado de la firma, Smith también se encargará de idear un universo creativo integral que abarque campañas, experiencias inmersivas y eventos, llevando la identidad de Louboutin hacia un terreno más cercano a las nuevas generaciones.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Christian Louboutin (@christianlouboutin)
Una publicación compartida por Christian Louboutin (@christianlouboutin)
Smith ha cultivado un nombre propio en la moda a través de MSFTSrep, su marca de ropa urbana enfocada en romper estereotipos de género y estilos convencionales. Con un perfil artístico que combina música, cine y diseño, su fichaje refuerza la intención de Louboutin de expandir su alcance cultural, señala milenio.com
Christian Louboutin subrayó en Instagram que la sensibilidad y el estilo de Jaden lo convencieron desde el primer encuentro, hace seis años, mientras que el artista agradeció la oportunidad destacando el “respeto por la libertad creativa” que le ofrece la maison.
La primera prueba de este nuevo rumbo será una colección cápsula en enero de 2026, previa a su presentación oficial en la Semana de la Moda de Hombre en París, un escaparate global donde Louboutin busca reposicionar su presencia en el lujo masculino.
“Quiero diseñar para todos los hombres, desde el abuelo hasta el hijo menor”, explicó Smith en entrevista con The New York Times, aludiendo a un enfoque multi generacional que busca derribar barreras en el diseño.