Nombran a Lucero Mijares como ‘La princesa de América’

El 2024 fue un año clave para su carrera. Además de su participación en la primera temporada del programa, protagonizó la aclamada puesta en escena El Mago (The Wiz) .

“No me preocupa lo que digan de mí. Siempre habrá alguien a quien no le guste lo que hago o cómo soy, pero eso no define quién soy como persona, ni como artista”, expresó con determinación ante los medios.

Su autenticidad y fortaleza han resonado entre su público, quienes la respaldan con mensajes de aliento en redes sociales. “Lucerito, no hagas caso. Eres una inspiración para muchos” y “Tu talento y carisma hablan por sí solos. Sigue brillando”, son solo algunas de las muestras de afecto que recibe a diario.

Ser hija de dos iconos de la música como Lucero y Manuel Mijares no ha sido un peso para ella, sino una inspiración. Su madre, conocida como la Novia de América, ha dejado una huella imborrable en la industria musical y, ahora, su hija comienza a forjar su propio camino, señala infobae.com