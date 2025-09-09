Nombran a Peso Pluma embajador de la Semana de la Moda de Nueva York

El consejo cuenta entre sus miembros con personalidades del diseño como Tommy Hilfiger, Vera Wang, Carolina Herrera y Ashley Olsen, entre otros.

La edición 2025 de la Semana de la Moda de Nueva York arranca este jueves. Según un comunicado, el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) otorgó oficialmente este título al artista, tras haberse adelantado la noticia la semana pasada.

Una vez más, el cantante Peso Pluma logra expandir su influencia y su carrera fuera de los corridos tumbados y la apología del delito. Este lunes se confirmó su nombramiento como uno de los embajadores de la Semana de la Moda en Nueva York.

Como embajador, Peso Pluma, de 26 años, asistirá a la inauguración de la temporada primavera-verano 2026 junto al presidente de la CFDA, Thom Browne; los diseñadores Michael Kors y Anna Sui; la modelo Anok Yai; y la cantante puertorriqueña Young Miko, señala vanguardia.com

“Este nombramiento convierte a Peso en la imagen de la NYFW y en un símbolo de la creciente influencia de la música y la cultura latinas en el panorama mundial de la moda”, destacó el comunicado.

El mexicano formará parte del NYFW Live en el Rockefeller Center, espacio que retransmite en directo las colecciones de diseñadores estadounidenses que presentan sus trabajos durante la semana.

Originario de Guadalajara, Peso Pluma ganó fama en 2023 con canciones como Ella Baila Sola y actualmente suma más de 38 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El músico, que en 2024 obtuvo un Grammy al Mejor Álbum de Música Mexicana, ya había asistido a la Semana de la Moda de Nueva York a inicios de este año, cuando fue parte del público en el desfile de la colección otoño-invierno de Thom Browne.

Este septiembre, el evento más esperado de la moda en la Gran Manzana reunirá a diseñadores de la talla de Michael Kors y Calvin Klein, aunque destacará la ausencia de veteranos como Carolina Herrera, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren.