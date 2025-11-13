Nombran a Raphael Persona del año en los Latin Grammy 2025

Apenas se le felicitó por el homenaje que minutos más tarde recibiría y por lucir saludable. “Qué bueno que todos estemos sanos, contentos y trabajemos en aquello que nos gusta”, sin profundizar en el linfoma cerebral primario que sufrió a finales de 2024 y por el que fue hospitalizado tras experimentar síntomas neurológicos, que resultaron ser un tipo de cáncer poco común que afecta el cerebro.

Con paso firme, pero lento, voz pausada, pero preciso en sus declaraciones, el Divo de Linares evidenció su sentido del humor y habilidad para interactuar.

En su charla con los reporteros, el ídolo recomendó “paciencia” a las nuevas generaciones y deseó “más romanticismo y menos ritmo” para la música latina.

Sonriente y acaparando la atención de toda la prensa, el cantante español Raphael abrió la alfombra roja durante la gala donde recibió el reconocimiento como Persona del año, que le tributó la Academia Latina de la Grabación en la Ciudad de Las Vegas.

El artista se ha mantenido en tratamiento y recuperación desde entonces, pero luce vital y lleno de planes. “Bueno, estoy de 10”, dijo el español, en cuyo rostro se dibujaba una pícara sonrisa, detalla milenio.com

Su relación con México fue el siguiente tema en la breve interacción. “¡Ah, México! Vamos en mayo”, informó, y precisó que todos sus momentos “en tierras aztecas han sido buenos e inolvidables. Todos los días tienen algo, si se lo saben sacar”, comentó.

Al cuestionarlo sobre esta noche tan especial, añadió entre risas: “Puede ser mi gran noche”, parafraseando uno de sus grandes éxitos.

Mientras, al preguntarle cuál es el consejo que le daría a las nuevas generaciones de cantante, expresó: “Que tengan tranquilidad, que todo llega, y cuando no te llega, es porque debes esperar”.

Desde aquel día, Cómo yo te amo, Cuando tú no estás, Yo soy aquel, Cierro mis ojos, y ¿Qué tal te va sin mí? son algunos de los temas a los que Raphael imprimió el estilo interpretativo que lo ha hecho único y que le ha valido la trascendencia por más de 66 años.

Una carrera llena de éxitos musicales

Comenzó su camino profesional con solo 16 años, aunque alcanzó la fama internacional en el Festival Eurovisión con el tema Yo soy aquel, en 1966.

Actualmente, el cantante de 82 años nacido en Linares, Jaén, es el único artista del mundo que ha recibido un Disco de uranio, reconocimiento a los más de 70 millones de copias vendidas, entre compilaciones y álbumes de estudio. Su más reciente producción se titula Ayer... aún, y fue estrenada en 2024.