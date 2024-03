A tres años de haber sido inaugurado, Ostok Sanctuary ha rescatado a alrededor de mil 800 animales silvestres, de los cuales solo 10 por ciento no han logrado sobrevivir y poco más del 50 por ciento han sido regresados o liberados al medio silvestre.

“No existe en México otro lugar que haga lo que hacemos nosotros aquí en Ostok, pues aquí los animales no están en exhibición y por ende no obtenemos ninguna ganancia a o retribución a partir de ellos, y solo nos sostenemos de donaciones, patrocinios y de inversión propia, por ello es tan importante para nosotros que cada vez más gente se sume a nuestra causa y tener embajadores que se conviertan en verdaderos aliados de esta labor que se ha vuelto vital en nuestro país ante la falta de presupuesto y de acciones por parte de los diferentes niveles de gobierno en favor de la biodiversidad y de todos nuestros recursos naturales”, recalcó

“En Ostok Sanctuary nos sentimos muy honrados de nombrarte a ti Erick Raúl Alemán Ramírez, Alemán, como nuestro embajador, porque a partir de hoy serás cómplice de esta gran y noble labor de rescatar y darle una segunda oportunidad de vida llena de bienestar a cientos de ejemplares de fauna silvestre. Sabemos que tu sensibilidad, tu capacidad de crear, tu modo disrruptivo de ser nos ayudará a conectar con la nuevas generaciones que quieren hacer las cosas bien, pero de manera diferente”, se leyó en el documento entregado al compositor de rap originario de Baja California Sur.

Al respecto el intérprete de temas como Rucón y Tantas veces, compartió su entusiasmo de haber sido nombrado embajador de Ostok.

”Como artista, como cantante me siento muy bendecido por todo el éxito que hemos tenido, y de alguna otra forma me siento con la responsabilidad de regresar algo a la comunidad, ayudar de una u otra forma, y hoy acercarme aquí a Ostok representa una oportunidad para ayudar a la naturaleza a los animales, y la verdad estoy muy contento por la mención que se me hizo como Embajador, y espero poder subir a más compañeros a este importante santuario”, dijo Alemán