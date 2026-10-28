Nominan a Ángela Aguilar a los Premios CD Records 2026

Usuarios en redes sociales cuestionan el reconocimiento y la acusan de “comprar” galardones pese a su bajo perfil público reciente. Los Premios CD Records confirmaron a través de su cuenta oficial de Instagram la lista de nominados para su edición 2026. El comunicado felicita a Ángela Aguilar por su nominación en la categoría Mejor Artista / Mariachi del Año.

Ángela Aguilar vuelve al centro de la polémica digital tras su nominación en los Premios CD Records 2026, donde también figuran su padre Pepe Aguilar y Christian Nodal.

La gala de premiación se realizará el próximo 2 de diciembre de 2026 en el Hard Rock de Guadalajara. El cierre de registros y nominaciones quedó fijado para este 30 de octubre, mientras que el periodo de votación abierto al público transcurre del 2 al 16 de noviembre de 2026.

Los Premios CD Records reconocen la trayectoria de artistas del género regional mexicano y latinoamericano a través de más de 60 categorías. El formato combina el voto del público general con la evaluación del comité profesional mencionado en el comunicado oficial, detalla infobae.com

En esta edición también aparecen nominados Santa Fe Klan, Grupo Bryndis, Los Yonics, Los Rojos, Shakira y Bad Bunny, entre otros artistas de géneros diversos dentro de la música latina.

La nominación de Ángela Aguilar no está exenta de competencia familiar. Su prima Majo Aguilar, hija de Antonio Aguilar Jr., fue nominada en la misma categoría de Mejor Artista / Mariachi del Año, por lo que ambas se disputan el galardón.

Por otro lado, Christian Nodal recibió nominación en dos rubros: Mejor Canción de Mariachi y Artista o Mariachi del Año. En esta última categoría compite directamente con su suegro, Pepe Aguilar, quien además cuenta con una nominación adicional en Mejor Álbum de Mariachi.

El cruce de nominaciones entre Nodal y su suegro se suma al entramado familiar que domina varias de las categorías de mariachi en esta edición de los premios.

La nominación de Ángela Aguilar generó una ola de comentarios críticos en redes sociales. “Ella ya casi no canta. ¿Cómo es que gana premios?”, escribió un usuario. Otro señaló: “El chiste se cuenta solo”.

Las críticas apuntan a la inactividad reciente de la cantante: “Tiene un año que no trabaja y le dan premios?”, cuestionó otra persona. También circularon comentarios como “los bots no votan” y “y sigue comprando premios”.

Otros usuarios cuestionaron directamente su presencia mediática: “No se presenta en ningún lado, ya ni fama tiene ¿y la nominan?” y “insisten en meterla a todos lados”, se leen entre los comentarios recopilados en redes sociales.