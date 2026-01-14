Nominan a Eiza González a los Premios Razzie 2026

Aunque la nominación no implica un juicio definitivo sobre la carrera de un intérprete, sí coloca a la actriz en el centro de la conversación mediática, especialmente por tratarse de una figura latina con presencia constante en producciones de alto perfil.

La información fue dada a conocer por la organización oficial de los Golden Raspberry Awards, responsables de estos reconocimientos satíricos, cuyas nominaciones se revelaron públicamente a mediados de enero de 2026.

La trayectoria de Eiza González en la industria cinematográfica estadounidense sumó un episodio poco habitual. La actriz mexicana fue incluida en la lista de nominados a los Premios Razzie 2026, conocidos por señalar los trabajos menos valorados del cine comercial.

La nominación se centra exclusivamente en su trabajo dentro de esta producción y no en su trayectoria general. Hasta el momento, la actriz no ha emitido declaraciones públicas sobre esta distinción, señala elimparcial.com

Eiza González, de 35 años, fue nominada en la categoría de Peor Actriz de Reparto por su participación en la película “La Fuente de la Juventud” (Fountain of Youth). En esta terna comparte espacio con actrices como Gal Gadot, nominada por su papel en Blancanieves , y Anna Chlumsky.

“La Fuente de la Juventud” es una comedia de acción y aventura dirigida por el cineasta británico Guy Ritchie. La historia sigue a dos hermanos distanciados, Luke Perdue, interpretado por John Krasinski, y Charlotte, a cargo de Natalie Portman, quienes se unen para buscar el legendario manantial de la eterna juventud.

La búsqueda se desarrolla a partir de pistas ocultas en pinturas famosas y lleva a los personajes a recorrer distintas locaciones internacionales, entre ellas Bangkok, Viena y las pirámides de Egipto.

Eiza González interpreta a Esme, una mujer enigmática que sigue de cerca a los protagonistas y cuyos intereses no quedan del todo claros a lo largo de la historia. En entrevistas previas, la actriz describió a su personaje como alguien inteligente y con “mucha profundidad”, aunque esta visión no fue compartida de forma generalizada por la crítica especializada.

A pesar de contar con un elenco reconocido y un director con estilo definido, La Fuente de la Juventud recibió reseñas negativas en distintos medios internacionales. Algunos críticos calificaron la película como una “aventura sin alma” y la compararon desfavorablemente con franquicias clásicas del género, señalándola como una imitación de Indiana Jones.

Los Premios Razzie, cuyo nombre oficial es Golden Raspberry Awards, surgieron como una parodia de los Premios Oscar. Su objetivo es destacar lo que la crítica y parte del público consideran los mayores desaciertos del cine en un año determinado.

Las categorías incluyen Peor Película, Peor Actor, Peor Actriz, Peor Dirección y Peor Guion, entre otras. A diferencia de otros reconocimientos, los Razzies suelen generar debate por su tono satírico y por señalar producciones que, en muchos casos, contaron con grandes presupuestos y elencos reconocidos.

En la edición 2026, varias de las nominaciones recaen en proyectos ampliamente promocionados, como el live action de Blancanieves y La guerra de los mundos, títulos que lideran varias categorías.