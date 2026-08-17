Nominan a Kenia Os en la edición 2026 de los Premios Luminus

La XXI edición de los Premios Luminus, organizada por la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, se celebrará el próximo 26 de agosto en los Estudios Churubusco en la Ciudad de México. Entre los nominados, destaca Kenia Os por su documental Kenia Os: La OG, reconocimiento otorgado a producciones mexicanas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. La nominación responde al éxito del documental, que expone el proceso creativo y personal de la artista. El evento reconoce tanto a películas como a contenidos para plataformas, reflejando los cambios en el consumo audiovisual en México.

Kenia Os: La OG es la obra que posicionó a la cantante entre los nominados en la categoría de Mejor Contenido Alternativo, donde comparte terna con títulos como Juan Gabriel: Mis 40 en Bellas Artes y Carlos Ballarta: TLATOANI. El documental ofrece un acceso poco habitual a la vida profesional de la artista, mostrando detalles de su preparación, sus logros y también sus desafíos. La propia Kenia Os señaló que el proyecto representa el cierre de una etapa y la oportunidad de compartir con sus seguidores partes de su carrera que antes permanecían fuera de foco. La cantante explicó que la obra permite a los fans vivir desde dentro lo que implica montar un show de gran escala, como el que realizó en el Palacio de los Deportes.

La cantante compite con proyectos como Juan Gabriel: Mis 40 años en Bellas Artes, entre otros.