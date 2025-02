Nominan a Maná al Salón de la Fama del Rock & Roll

Una de las agrupaciones más importantes dentro no solo del rock mexicano, sino en español, Maná, ha recibido lo que sería el logro más importante para una banda de habla hispana: ser nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll.

La banda mexicana de rock en español se ha convertido en el primer grupo de habla hispana en alcanzar tan importante reconocimiento. Esta distinción los coloca junto a un selecto grupo de artistas de renombre mundial, siendo un reconocimiento a su impacto y legado en la música.

A través de sus redes sociales, la agrupación compartió esta noticia en donde se pudieron leer sus primeras reacciones al lograr esta importante distinción.

”Somos 4 cuates que crecimos en México escuchando rock & roll – Los Beatles, Los Stones, Queen, Led Zeppelin, Los Eagles, Santana, etc etc. Soñábamos con compartir nuestra propia música con el mundo. Queríamos compartir los sonidos y el espíritu de México y Latino América. Ser nominados para el Salón de la Fama del Rock and Roll es algo casi imposible de imaginar. Estamos muy agradecidos con este honor”, comentó la banda.