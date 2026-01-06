Nominan a ‘Soy Frankelda’ en los Premios Annie como Mejor Filme Independiente

El fenómeno global de Netflix ‘KPop Demon Hunters’ y la historia de Pixar sobre un niño que va al espacio, Elio, encabezan las nominaciones a los Premios Annie de animación, con diez menciones cada una.

Mientras tanto, la cinta Soy Frankelda, realizada por el talento mexicano de Arturo y Roy Ambriz, logró una importante nominación. La película mexicana de los hermanos Roy y Arturo Ambriz, consiguió una nominación a Mejor Película Independiente, junto a filmes como Arco, A Magnificent Life, Lost in Starlight y Scarlet.

La película en stop motion, respaldada por Guillermo del Toro, sigue la historia de una escritora mexicana del siglo XIX que se convierte en un fantasma para viajar a su propio subconsciente, un reino de fantasía habitado por los monstruos de sus relatos de terror, señala vanguardia.com