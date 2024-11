Nominan a The Beatles a los Grammy gracias a la Inteligencia Artificial

La legendaria banda británica The Beatles fue nominada a dos categorías en los Grammy 2025 en la categoría Grabación del año y mejor interpretación de rock, por “Now and Then”, su última canción que utiliza inteligencia artificial para separar el sonido de antiguos archivos de audio.

Las nominaciones, marcan el regreso del grupo a estas premiaciones después de 27 años. Su última candidatura a estos galardones fue en 1997, cuando se llevaron tres premios.

“Now and Then”, descrita por Paul McCartney como “la última canción de los Beatles”, se originó a partir de una demo grabada por Lennon en los años 70.