Nominan al sinaloense Aldo Rendón, en La Casa de los Famosos México

La primera nominación de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México dejó a siete famosos en la placa, que se enfrentarán en la prueba de salvación para evitar la gala de eliminación este domingo dos de agosto.

Como se informó desde el estreno del reality, el stylist sinaloense Aldo Rendón quedó automáticamente nominado, debido a una llamada que recibió Arantza en la que le pidieron nominar a un participante, junto a el están nominados también Arantza Ruiz, Memo Schutz, Mariana, Yanet García, Ximena Herrera y Luis Chaparro

Sin dudarlo mencionó a Aldo, luego de que previo a entrar al encierro, el stylist se refiriera a ella como “inmunda”, tras quitarle un emoticón que debían seleccionar.

Pero, en cuanto a puntos acumulados, la máxima nominada fue Yanet García, que en los primeros días no soportó los ronquidos de Ernesto Laguardia y se cambió de habitación, pasando temporalmente y con el respaldo de la jefa, de “Ibiza” a “Malibú”.

La gala de eliminación será este domingo 2 de agosto, a las 20:30 horas, por Las Estrellas.