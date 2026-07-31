Nominan al sinaloense Aldo Rendón, en La Casa de los Famosos México

La primera nominación de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México dejó a siete famosos en la placa, que se enfrentarán en la prueba de salvación para evitar la gala de eliminación este domingo dos de agosto.
Como se informó desde el estreno del reality, el stylist sinaloense Aldo Rendón quedó automáticamente nominado, debido a una llamada que recibió Arantza en la que le pidieron nominar a un participante, junto a el están nominados también Arantza Ruiz, Memo Schutz, Mariana, Yanet García, Ximena Herrera y Luis Chaparro
Sin dudarlo mencionó a Aldo, luego de que previo a entrar al encierro, el stylist se refiriera a ella como “inmunda”, tras quitarle un emoticón que debían seleccionar.
Pero, en cuanto a puntos acumulados, la máxima nominada fue Yanet García, que en los primeros días no soportó los ronquidos de Ernesto Laguardia y se cambió de habitación, pasando temporalmente y con el respaldo de la jefa, de “Ibiza” a “Malibú”.
La gala de eliminación será este domingo 2 de agosto, a las 20:30 horas, por Las Estrellas.
Aldo Rendón, el sinaloense que busca conquistar la casa
Aldo Rendón es uno de los nombres más reconocidos de la moda en México. Durante más de dos décadas, el estilista originario de Culiacán, ha construido una carrera como estilista y asesor de imagen de algunas de las celebridades más importantes del espectáculo, ganándose el apodo del “gurú de la moda” gracias a su estilo sin filtros y su experiencia en la industria.
En los últimos años también ha logrado una gran presencia en redes sociales, donde analiza looks de alfombras rojas, comparte consejos de estilo y opina sobre las tendencias del momento.
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Una publicación compartida por Aldo Rendon (@aldorendon)
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Aldo Rendón nació en Culiacán, Sinaloa, en febrero de 1979 y suma más de 25 años de trayectoria dentro del entretenimiento y la moda.
Aunque muchos podrían pensar que estudió diseño o estilismo, lo cierto es que su carrera comenzó de manera práctica, trabajando junto a la diseñadora Sarah Bustani, donde aprendió el oficio hasta consolidarse por mérito propio.
Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los asesores de imagen más solicitados del país. Además de trabajar detrás de cámaras, ha desarrollado una personalidad mediática que lo distingue por sus comentarios directos, sarcásticos y, en ocasiones, polémicos, lo que le ha valido tanto seguidores como críticos.
A nivel personal, Rendón ha hablado abiertamente sobre algunos de los retos que ha enfrentado. Nació con una discapacidad auditiva que le impide escuchar del oído izquierdo y también padece queratocono, una enfermedad que afecta la córnea y la visión.
Asimismo, ha compartido que atravesó episodios de depresión e inseguridad antes de encontrar confianza en sí mismo.
Actualmente, Aldo Rendón combina diferentes facetas dentro de la industria de la moda. Su principal actividad sigue siendo la de fashion stylist, encargándose de seleccionar y coordinar el vestuario de artistas para alfombras rojas, programas de televisión, campañas publicitarias, videoclips y eventos especiales.
También trabaja como consultor de imagen personal, ayudando a figuras públicas y clientes particulares a desarrollar un estilo acorde con su personalidad y objetivos profesionales.
Su experiencia lo ha llevado a colaborar con marcas de lujo como Saint Laurent, Gucci, Loewe y Miu Miu, además de participar en editoriales para revistas como Glamour México, GQ y otras publicaciones especializadas.
Otra parte importante de su carrera es la creación de contenido digital. En YouTube, Instagram y TikTok comparte análisis de moda, críticas de looks, consejos de estilo y comentarios sobre la farándula.