El cantautor Horacio Palencia, escritor de grandes éxitos del regional mexicano, está nominado a compositor del año en la entrega del Latin Grammy, que se celebrará el 16 de noviembre en Sevilla, España.

En entrevista con Noroeste, Palencia señaló que en esta terna está compitiendo con el gran compositor, Édgar Barrera, escritor de grandes éxitos de regional y el género urbano, y Elena Rose, compositora venezolana, con quien tiene una coautoría con la canción “La Sinvergüenza” que grabó Christian Nodal a dueto con Banda MS.

“Es una terna de amigos prácticamente el que gane, yo voy a estar feliz”, expresó.

“Mi motivación principal no son los premios, ni las regalías, ni la fama, es simplemente porque me gusta, me encanta lo que hago, todo lo demás viene solito”.