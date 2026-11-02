$!Nominan tema de Taylor Swift, para ‘Toy Story 5’, a los Premios HMMA 2026

I Knew It, I Knew You, que Taylor Swift y Jack Antonoff escribieron para Toy Story 5, está nominada a mejor canción, película animada en los Hollywood Music in Media Awards (HMMA) 2026.
Ludwig Göransson recibió tres nominaciones por su trabajo en The Odyssey: una por la banda sonora, otra por la canción When I’m Home (coescrita junto a los también nominados James Blake, Travis Scott y Christopher Nolan), y una más por el video musical de la canción.
El año pasado, Göransson ganó dos HMMAs por su trabajo en Sinners y posteriormente obtuvo tanto el Oscar como el Globo de Oro a la mejor música original.
I Knew It, I Knew You y The Odyssey son consideradas como las principales favoritas para ganar los premios Oscar a la mejor canción original y mejor música original, respectivamente, aunque aún queda un largo camino por recorrer, señala billboard.com
Otra favorita al Oscar con dos nominaciones este año es la cinta española La Bola Negra, nominada a mejor canción – película independiente por La Nieve, escrita por Álvaro Lafuente, Raül Refree y Lucas Duran e interpretada por Guitar rica de la fuente; y mejor partitura – película independiente, compuesta por Raül Refree.
Los Hollywood Music in Media Awards anunciaron el lunes (2 de noviembre) su lista de nominados de 2026 para bandas sonoras y canciones de películas y otras categorías de medios visuales, casi tres meses antes de que se anuncien las nominaciones a los Oscars el 21 de enero.
La 17 edición anual de los HMMA se llevará a cabo el miércoles 18 de noviembre en el histórico Avalon Hollywood, en Hollywood.
Los compositores Daniel Pemberton y Mina Samy recibieron el mayor número de nominaciones individuales, con cuatro cada uno.
Pemberton está nominado por sus partituras para las películas Project Hail Mary y The Drama, la serie Slow Horses y por la canción Let Me Sell You a Dream de Musk, que coescribió con David Byrne.
Los HMMAs reconocen a compositores, escritores de canciones, supervisores musicales y artistas por sus contribuciones destacadas a la música en películas, televisión, videojuegos y otros medios visuales.
El año pasado, los ganadores de los HMMA incluyeron Golden de K-Pop Demon Hunters y la banda sonora original de Sinners, ambas posteriormente ganadoras del Oscar.