$!Nominan tema de Taylor Swift, para ‘Toy Story 5’, a los Premios HMMA 2026

I Knew It, I Knew You, que Taylor Swift y Jack Antonoff escribieron para Toy Story 5, está nominada a mejor canción, película animada en los Hollywood Music in Media Awards (HMMA) 2026.

Ludwig Göransson recibió tres nominaciones por su trabajo en The Odyssey: una por la banda sonora, otra por la canción When I’m Home (coescrita junto a los también nominados James Blake, Travis Scott y Christopher Nolan), y una más por el video musical de la canción.

El año pasado, Göransson ganó dos HMMAs por su trabajo en Sinners y posteriormente obtuvo tanto el Oscar como el Globo de Oro a la mejor música original.

I Knew It, I Knew You y The Odyssey son consideradas como las principales favoritas para ganar los premios Oscar a la mejor canción original y mejor música original, respectivamente, aunque aún queda un largo camino por recorrer, señala billboard.com